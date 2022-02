In mezzo all alberatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo all alberatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RA

Significato/Curiosita : In mezzo all alberatura

alberatura e attrezzatura delle imbarcazioni a vela per alberatura di una imbarcazione a vela si intende l'insieme di tutti gli alberi, del cordame e sartiame...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ra. ra, noto anche nella forma rê oppure rha (ipa: [r:]), è una divinità egizia appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con mezzo; alberatura; Un pupazzo... in mezzo ai campi; In mezzo alle fiamme; Esposte a mezzo giorno; Un... mezzo uomo; I tiranti dell alberatura ; È fissato all alberatura ; Cerca nelle Definizioni