Mettere in un dato ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in un dato ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISPORRE

Significato/Curiosita : Mettere in un dato ordine

Cavalieri templari templari, ordine dei, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. templare, ordine, in dizionario di storia...

Historialudens.it, consultato il 13 gennaio 2018. secondo antonio brusa «occorre disporre “le foibe” sul tavolo dei fenomeni simili. in questo caso, quelli che caratterizzano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

mettere a punto uno strumento di precisione; Trasmettere ai posteri; La regola per mettere le melanzane nella pasta; Sospendere, smettere ; Può essere sfondato ; Grosso uccello predato re; Enrico, artista tra i fondato ri dell arte nucleare; Il fondato re di Troia; L ordine di... buttarsi; In totale disordine ; Quelli atmosferici... non tutelano l ordine ; Un ordine ... al cane;