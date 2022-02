La mèta della gita d un romanzo di Camilleri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mèta della gita d un romanzo di Camilleri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TINDARI

Significato/Curiosita : La meta della gita d un romanzo di camilleri

Delle cose ^ andrea camilleri, tullio de mauro, op.cit. ^ jana vizmuller-zocco, il dialetto nei romanzi di andrea camilleri, su camilleri fans club, 13 luglio...

Archeologica di tindari. tìndari è una frazione di patti, comune italiano della città metropolitana di messina, in sicilia. tindari è situata su un promontorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

