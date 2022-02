Materia prima per bidoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia prima per bidoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LATTA

Significato/Curiosita : Materia prima per bidoni

Montaggio di cestini e bidoni per la raccolta differenziata. fino a tempi recenti non è esistita una standardizzazione del colore per la raccolta differenziata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi latta (disambigua). con il termine di latta (e con il suo sinonimo regionale tolla) si indica un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con materia; prima; bidoni; Che materia li si usano per fare stoffe; materia le per suole; I corpuscoli ritenuti i costituenti elementari della materia ; È usata come materia le per pavimentazioni stradali; La prima metà del viaggio; Il prefisso per prima ; È in alto a destra nella prima pagina del quotidiano; Dopo la quinta c è la prima media; Serve per i bidoni ; Per quella differenziata servono bidoni separati; Serve per far bidoni ; Se ne fanno bidoni ; Cerca nelle Definizioni