Macchina per tessere - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TELAIO

Significato/Curiosita : Macchina per tessere

Spiccata inventiva, costruì anche una macchina per tessere il lino, un macchinario per la produzione di corde e un altro per la lucidatura del marmo. fulton...

telaio. questo tipo di telaio viene generalmente utilizzato per le moto, dato il costo finale generalmente inferiore, come anche il peso. il telaio a...

Altre definizioni con macchina; tessere; macchina per mobilifici; Grande macchina tipografica; macchina semplice con il fiderò; Una macchina da cantieri; Si fanno con tessere di legno; Opera d'arte formata da tessere affiancate; Relativo ad una tecnica decorativa con... tessere ; Incensare, tessere le lodi;