Luogo per nuotatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo per nuotatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISCINA

Significato/Curiosita : Luogo per nuotatori

Antenata del nuoto risalgono al periodo preistorico. nella caverna dei nuotatori, sull'altopiano del gilf kebir, sono state rinvenute delle pitture rupestri...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piscina (disambigua). una piscina è una vasca artificiale che, riempita d'acqua dolce o di mare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

