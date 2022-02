Da loro dipende la buona riuscita delle feste e delle gite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da loro dipende la buona riuscita delle feste e delle gite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ORGANIZZATORI

Significato/Curiosita : Da loro dipende la buona riuscita delle feste e delle gite

Programma olimpico prevedeva competizioni in 15 discipline: comitato organizzatore, official report of the xix olympic winter games isbn 0-9717961-0-6... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

