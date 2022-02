Lo fa la lavatrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fa la lavatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUCATO

Significato/Curiosita : Lo fa la lavatrice

Proprietario del negozio dove aveva acquistato la lavatrice. dopo lo scherzo della lavatrice, per tutta la fine degli anni ottanta, magnotta fu vittima...

