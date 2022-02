Il lato negativo di una situazione presa in esame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lato negativo di una situazione presa in esame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

Significato/Curiosita : Il lato negativo di una situazione presa in esame

La situazione degli slavi peggiorò con la presa del potere da parte del partito nazionale fascista, nel 1922, quando fu gradualmente introdotta in tutta...

Il rovescio della medaglia – film con john travolta del 1995 il rovescio della medaglia (double, double) – romanzo giallo di ellery queen del 1950, i classici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con lato; negativo; situazione; presa; esame; Formano un particolato che inquina e intossica; È un resistente volato re; Un dolce ricoperto di zucchero caramellato ; Un tipo di gelato ; Elettrodo negativo ; Un segno... negativo ; Rovello, pensiero fisso negativo ; Impedire il verificarsi di evento spesso negativo ; Procedimento che riporta un computer alla sua situazione iniziale; Quello della situazione è un vero disastro; Visualizza la situazione atmosferica indicando le alte e le basse pressioni; situazione di fermezza e immobilità; Fa presa con l acqua; È preposto dal titolare all esercizio di un impresa ; Una ripresa del pugilato; I proventi dell impresa ; Un esame per l osteoporosi; Accurato esame clinico; Un esame approfondito; Raccontare estesame nte; Cerca nelle Definizioni