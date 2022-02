L isola divisa fra Greci e Turchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola divisa fra Greci e Turchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIPRO

Significato/Curiosita : L isola divisa fra greci e turchi

Repubblica di cipro, la popolazione dell'isola era costituita per il 78% da greci ciprioti, per il 18% da turchi ciprioti, mentre il restante 4% era costituito...

Se stai cercando altri significati, vedi cipro (disambigua). coordinate: 35°n 33°e / 35°n 33°e35; 33 cipro (afi: /'ipro/; p in greco, kibris in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

