Si invoca con l Ave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si invoca con l Ave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MARIA

Significato/Curiosita : Si invoca con l ave

Redemptoris mater forma il gruppo delle antifone mariane, con cui la chiesa cattolica onora e invoca maria. è tradizionalmente recitata al termine della compieta...

maria – prenome femminile maria – madre di gesù, menzionata anche con gli appellativi "vergine maria" o "santa maria" maria – sorella di sant'anna maria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con invoca; Eroe invoca to dagli Induisti; invoca no Allah; Veniva invoca to contro la peste; invoca vano Calliope; Cerca nelle Definizioni