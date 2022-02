Un invito nella Messa in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un invito nella Messa in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OREMUS

Significato/Curiosita : Un invito nella messa in latino

La messa pontificale è una messa officiata da un vescovo o da un sacerdote privilegiato secondo l'usus antiquior[non chiaro] del rito romano che la distinguevano...

oremus et pro perfidis judaeis è una locuzione latina, presente dal vi secolo fino al xx secolo nella liturgia cattolica del venerdì santo, con la quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

