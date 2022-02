L Inghilterra ne aveva molte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Inghilterra ne aveva molte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLONIE

Significato/Curiosita : L inghilterra ne aveva molte

Le tredici colonie, note anche come tredici colonie britanniche o tredici colonie americane, erano un gruppo di colonie del regno di gran bretagna sulla...

Le tredici colonie, note anche come tredici colonie britanniche o tredici colonie americane, erano un gruppo di colonie del regno di gran bretagna sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

La s.r.l. in inghilterra ; La figlia di Enrico Vili che ascese al trono d inghilterra ; Il sovrano d inghilterra alla terza crociata; L attuale moglie di Carlo d inghilterra ; aveva no il titolo di Serenità; aveva corso in Italia; aveva i Cral sigla; Lama: aveva autorità sul Tibet; Se ne fanno molte con gli smartphone; Ne ha molte da sbrigare l indaffarato; Inquina molte città; Ricopre molte torte;