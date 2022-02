La si inganna mandando giù qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si inganna mandando giù qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FAME

Significato/Curiosita : La si inganna mandando giu qualcosa

Credere agli avversari qualcosa che non è vero. l'uso di camuffamento militare, specialmente su larga scala, è un tipo di inganno. la parola russa maskirovka...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fame (disambigua). la fame è riferita letteralmente al bisogno di cibo; può anche essere applicata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

