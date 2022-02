E impura in scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: E impura in scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ESSE

Significato/Curiosita : E impura in scuola

Delle quattro scuole giuridiche hanno opinioni diverse sull'impurità del cane: per alcuni è impura solo la saliva, per altri non è impuro né nel corpo...

esse – in italiano, nome della 18ª lettera dell'alfabeto latino: s esistono più comuni con questo nome: esse – comune francese nel dipartimento della charente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

