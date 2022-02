Un improvviso rovescio di fortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un improvviso rovescio di fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRACOLLO

Significato/Curiosita : Un improvviso rovescio di fortuna

Personificazione della fortuna, la divinità che garantiva la floridezza di una città e il suo destino. la sua equivalente romana è la dea fortuna. il termine t...

Carlo ferretti, einaudi, giulio, su treccani.it, p. unica, paragrafo il tracollo e la ripresa. url consultato il 20 luglio 2021.. ^ luciana buccellato,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

