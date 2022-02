Un improvviso colpo di vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un improvviso colpo di vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOLATA

Significato/Curiosita : Un improvviso colpo di vento

un microburst (o microraffica discendente) è un violento e improvviso colpo di vento simile a una tromba d'aria, ma distinguibile da quest'ultima. si tratta...

E prevenire forme di anemia. l'acido folico è più stabile al calore dei folati alimentari presenti negli alimenti e per questo motivo viene usato in moltissimi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

