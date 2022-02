Importante bacino carbonifero tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante bacino carbonifero tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Della regione tedesca della saar, importante bacino minerario e carbonifero. la regione della saar, prussiana dal 1815 e successivamente tedesca, divenne una...

Bacino della saar (in tedesco: saarbeckengebiet o saarterritorium, in francese: territoire du bassin de la sarre, in inglese: territory of the saar basin),...