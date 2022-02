Impianti per attinger acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impianti per attinger acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NORIE

Significato/Curiosita : Impianti per attinger acqua

(tipicamente condominiali) che ricircolano in continuo acqua calda per permettere agli utenti di attingere calore e tali dispersioni non si hanno nel caso di...

Sfruttate a scopi irrigui mediante numerosi pozzi, "pile" (cisterne) e norie. comprende un paesaggio di alta e collina nei comuni di minervino murge...

Altre definizioni con impianti; attinger; acqua; Lo sono gli impianti di risalita come le seggiovie; impianti per la ghisa; Il Foro di Roma con gli impianti sportivi; Complessi d impianti o macchine; Serve per attinger e acqua; Serve per attinger acqua; Fa presa con l acqua ; Un componente dell acqua ; Specchio d acqua dolce; L acqua io della cucina; Cerca nelle Definizioni