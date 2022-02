Dà un idea dell individuo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà un idea dell individuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TEST

Significato/Curiosita : Da un idea dell individuo

Fatta per la prima volta da cicerone, del termine greco tµ: (composto di - privativo e tema di tµ, «tagliare»). individuo, quindi, vuol dire indivisibile...

per test (termine inglese, raramente adattato in teste, pl. testi) si intende...

