Hanno spine e more - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno spine e more. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROVI

Significato/Curiosita : Hanno spine e more

Delle prime varietà di more senza spine è stata creata nel 1921, ma tale specie era perlopiù priva di gusto. i cultivar senza spine di maggior successo si...

rovi (rubus ulmifolius) – piante spinose rovi corporation – azienda statunitense rovi (pseudonimo di ivor parry) – illusionista britannico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con hanno; spine; more; hanno piume di gallo sul cappello; Non tutti l hanno in zucca; Le zanzare le hanno uguali; Il fenomeno per cui atomi dello stesso elemento hanno diverso peso atomico; Tiene sulle spine ; Una nera fra le spine ; Hanno più spine che fiori; Ricoperte di spine ; Sigilli d amore ; Il colore del cattivo umore ; Umore vitale delle piante; L amore per... barboni, segugi e pastori; Cerca nelle Definizioni