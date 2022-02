Hanno piume di gallo sul cappello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno piume di gallo sul cappello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BERSAGLIERI

Mutile solamente le piume della coda, che in origine recavano l'iscrizione dedicatoria. risalendo all'inizio del ix secolo, il "gallo di ramperto" può essere...

Disambiguazione – "bersagliere" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bersagliere (disambigua). i bersaglieri sono una specialità dell'arma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

