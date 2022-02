Hanno otto tentacoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno otto tentacoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Hanno otto tentacoli

Calamaro (squid), e sia munito di sei tentacoli - stephen hillenburg lo ha disegnato con soli sei tentacoli anziché otto per semplicità - squiddi è stato creato...

L'olfatto di quest'ultimo, essendo ricco di ormoni. per attrarre le femmine, i polpi effettuano un rituale di corteggiamento. liberano sperma in pacchetti seminali...