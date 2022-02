Le hanno gli aerei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno gli aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ALI

Significato/Curiosita : Le hanno gli aerei

Caccia e quindi distruggere in volo gli aerei nemici, specialmente i bombardieri, che hanno lo scopo di distruggere gli obiettivi terrestri, sia civili che...

Azienda italiana ali (wings) – film del 1927 diretto da william a. wellman ali (kryl'ia) – film del 1966 diretto da larisa sepit'ko alì (ali) – film del 2001... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

