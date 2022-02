Grossi rettili sauri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi rettili sauri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VARANI

Significato/Curiosita : Grossi rettili sauri

Dei rettili è talmente ben adattato allo sviluppo in ambiente subaereo, che le tartarughe marine devono deporre le uova sulle spiagge. alcuni rettili, e...

Originale. secondo una leggenda, i varani avvertivano la gente che i coccodrilli erano nelle vicinanze. i varani assomigliano a grosse lucertole; possiedono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

