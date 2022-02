Gli insetti come le mosche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli insetti come le mosche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DITTERI

Significato/Curiosita : Gli insetti come le mosche

Dietetico: il tipo pungente-succhiante ricorre nei ditteri ematofagi, quello lambente-succhiante nei ditteri glicifagi che si nutrono di soluzioni zuccherine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con insetti; come; mosche; Noto insetti cida; Un buco di brulicanti insetti ; Durissimi nidi d insetti ; Noiosi insetti ; Una bevanda come il gin; come il vecchio cinema; I balli come salsa e merengue; Dispositivo usato come interruttore elettronico; Li calzavano i mosche ttieri; Un celebre mosche ttiere; I mosche ttieri di Dumas; Dirige la preghiera nella mosche a;