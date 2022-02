Gli insetti che costruiscono giganteschi nidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli insetti che costruiscono giganteschi nidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERMITI

Gli insetti che costruiscono giganteschi nidi

Dell'europa, costruisce nidi giganteschi, alti sino a 2 m, che vengono trapiantati anche in altri boschi per la lotta contro gli insetti dannosi la formica...

Disambiguazione – "termite" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi termite (disambigua). gli isotteri o tèrmiti (isoptera brullé, 1832)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

