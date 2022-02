Gli anziani più cari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli anziani più cari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NONNI

Significato/Curiosita : Gli anziani piu cari

Messa in onda italiana: 26 ottobre 2005 mona simpson ritorna a casa dai suoi cari, dopo essere stata scagionata da tutte le accuse a suo carico. tuttavia montgomery...

i nonni, rispettivamente il nonno (dal latino tardo: nonnus, « monaco...

Altre definizioni con anziani; cari; Case di riposo per anziani ; Una tata per gli anziani ; I colleghi più anziani ; Strutture per anziani sigla; __ Mammucari , conduttore; Eleggere a una cari ca; Un codice bancari o sigla; Scari camento informatico; Cerca nelle Definizioni