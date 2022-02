Gioca in casa nel capoluogo ligure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioca in casa nel capoluogo ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GENOA

Significato/Curiosita : Gioca in casa nel capoluogo ligure

Löa o lêua in ligure /'lø:a/) è un comune italiano di 10 977 abitanti della provincia di savona in liguria, il sesto comune della provincia in ordine di...

Disambiguazione – "genoa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi genoa (disambigua). il genoa cricket and football club, meglio noto come genoa, è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con gioca; casa; capoluogo; ligure; La si gioca per ridere alle spalle altrui; Re di Tebe, fratello di gioca sta; gioca ttolo per bimbe; gioca no in bianco-celeste; Una casa di riposo; La tassa sulla casa giunta dopo l ICI; Il gattino di casa ; casa colonica russa; La città capoluogo della Valle autonoma; Il capoluogo della Cirenaica; Un capoluogo di provincia sardo; I nativi di un capoluogo veneto; Un tifoso di una squadra ligure ... in breve; È vicina a Finale ligure ; La sua foce divide in due la Riviera ligure tra Levante e Ponente; Una gustosa focaccia ligure ;