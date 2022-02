Un gas per le automobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gas per le automobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : METANO

Significato/Curiosita : Un gas per le automobili

Il gas naturale è un gas prodotto dalla decomposizione anaerobica di materiale organico. in natura si trova comunemente allo stato fossile, insieme al...

Si stima che esistano grandi quantità di metano in forma di clatrati di metano sui fondali oceanici. il metano è un gas serra presente nell'atmosfera terrestre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

