Frutti tropicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutti tropicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Frutti tropicali

Prodotti tropicali degustabili in queste isole comprendono la frutta esotica, come papaya, avocado, mango e platano (banane tropicali), i succhi di frutti tropicali...

Vedi ananás. ananas mill., 1754 è un genere di piante appartenente alla famiglia bromeliaceae. è conosciuto soprattutto per la specie coltivata ananas comosus...