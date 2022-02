Fortificazioni intorno a un centro abitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fortificazioni intorno a un centro abitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MURA

Generalmente le fortificazioni estese intorno ad un centro abitato: in opposizione a castello o fortezza, le mura sono quindi la fortificazione urbana. come...

41°52'23.85n 12°29'56.24e / 41.873292°n 12.498955°e41.873292; 12.498955 le mura aureliane sono una cinta muraria costruita tra il 270 e il 275 dall'imperatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Complesso di fortificazioni a difesa di un territorio; Caratteristiche aperture delle fortificazioni medievali; Antico sistema di fortificazioni a difesa di un territorio; Si corre intorno a Piazza del Campo; Gira tutt intorno al palazzo; Diffusa all intorno ; Si stringe intorno alla vita; Un centro di ricerche; Proibito in centro ; Nativi di un grosso centro a sud di Napoli; Pianura erbosa dell America centro meridionale; Circonda l abitato ; Un importante centro abitato ; Fu abitato dai thai; Lo è l appartamento non abitato