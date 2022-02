Formano l umanità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano l umanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POPOLI

Significato/Curiosita : Formano l umanita

I patrimoni orali e immateriali dell'umanità sono espressioni della cultura immateriale del mondo che l'unesco ha inserito in un apposito elenco, per sottolineare...

popoli – plurale di popolo popoli – comune italiano della provincia di pescara popoli – rivista internazionale dei gesuiti italiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con formano; umanità; formano un particolato che inquina e intossica; Si formano per ballare; formano le montagne; formano speciali batterie; Quello contro l umanità è un odioso abominio; Ha molti siti dichiarati Patrimonio dell umanità ; Decide quali siti nominare Patrimonio dell umanità ; Come un nemico che non ha umanità ; Cerca nelle Definizioni