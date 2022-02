Li formano i turisti accompagnati da guide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li formano i turisti accompagnati da guide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRUPPI

Significato/Curiosita : Li formano i turisti accompagnati da guide

Inaccessibile ai turisti, è costituita da dieci terrazzini circolari, via via sempre più piccoli: il primo, a 8 colonne, è quello che fa da tetto alla lanterna...

Produrre idee, progettare e decidere in gruppo, i gruppi sono una parte vitale della struttura sociale. i gruppi si formano e si trasformano costantemente;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

