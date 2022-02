La forma di comunicazione che usa diverse tecniche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma di comunicazione che usa diverse tecniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MULTIMEDIALE

Significato/Curiosita : La forma di comunicazione che usa diverse tecniche

Disegno tecnico è una forma di apprendimento visiva tra addetti ai lavori e si occupa di fornire, attraverso i metodi di rappresentazione, dati di misura...

Maragliano, nuovo manuale di didattica multimediale, editori laterza, 1998 r. maragliano, nuovo manuale di didattica multimediale, bari 2007 s. marcelli, il gran... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con forma; comunicazione; diverse; tecniche; Approvazione forma le; Segno di spunta in informa tica; forma una regione con la Venezia Giulia; Lo è un documento in forma to non digitale; La comunicazione mediante le onde hertziane; Importanti vie di comunicazione ; comunicazione pubblicitaria o lavorativa; I mezzi di comunicazione ; Sono diverse nell amaca; Derivato da specie diverse ; Sono diverse nei sassi; Ha forme sempre diverse ; Svolge indagini tecniche su incarico di un giudice; Le scuole tecniche ; Proprio delle tecniche di navigazione; I professionisti delle tecniche da usare nei campi; Cerca nelle Definizioni