La flotta cristiana vi sconfisse quella turca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La flotta cristiana vi sconfisse quella turca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEPANTO

Significato/Curiosita : La flotta cristiana vi sconfisse quella turca

Di territorio assai più grande di quella su cui viveva la minoranza etnica turca. nacque così la repubblica turca di cipro del nord, priva di riconoscimenti...

vedi battaglia di lepanto (disambigua). la battaglia di lepanto (lèpanto; chiamata nafpaktos [apat] dagli abitanti, lepanto dai veneziani e Inebahti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

