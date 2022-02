Finanzia per pubblicità un attività sportiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finanzia per pubblicità un attività sportiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPONSOR

Significato/Curiosita : Finanzia per pubblicita un attivita sportiva

Publitalia '80, amministratore delegato di mondadori pubblicità (la concessionaria di pubblicità della casa editrice). negli anni 1991-1995, secondo le...

Uno sponsor, patrocinante o patrocinatore è un ente o persona che promuove un'attività, un evento o un'organizzazione attraverso un sostegno finanziario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con finanzia; pubblicità; attività; sportiva; Un riferimento finanzia rio; Un importante piazza finanzia ria della Svizzera; Istituto di credito specializzato in consulenza finanzia ria; Sigla per i titoli finanzia ri a basso rischio; Il director nell agenzia di pubblicità ; II marchio in pubblicità ; Motivetto musicale di show o pubblicità ing; Dirigente di un'agenzia di pubblicità ; Ideò il contatore che segnala la radioattività ; Una serie di attività per formare un gruppo di lavoro; Non più nocive per la presenza di radioattività ; Che collega l attività di più dicasteri; La marca sportiva delle tre strisce; Tipo di auto sportiva ; Al chiuso, detto di gara sportiva ; Lo e l associazione sportiva amatoriale; Cerca nelle Definizioni