Il fenomeno per cui atomi dello stesso elemento hanno diverso peso atomico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fenomeno per cui atomi dello stesso elemento hanno diverso peso atomico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISOTOPIA

Significato/Curiosita : Il fenomeno per cui atomi dello stesso elemento hanno diverso peso atomico

Gli atomi aventi lo stesso numero atomico hanno le stesse proprietà chimiche: si è dunque convenuto a definirli appartenenti allo stesso elemento. due...

Un isotopo, dal greco s (ìsos, "stesso") e tp (tòpos, "posto"), è un atomo, di un qualunque elemento chimico, che mantiene lo stesso numero atomico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con fenomeno; atomi; dello; stesso; elemento; hanno; diverso; peso; atomico; Evoluzione di un fenomeno ; fenomeno meteorologico di nubi ad altezza suolo; fenomeno di opacità visiva dovuto a nebbia o fumo; La sua fenomeno logia è un opera del filosofo Hegel; Unità di misura delle esplosioni atomi che; Un aggregato di atomi ; Zucchero semplice a cinque atomi di carbonio; Sono costituite da atomi ; È più grossa dello spago; Modello di trasmissione tv; Del Tesoro dello Stato; Brandello di stoffa; E formato da giacca e pantaloni dello stesso tessuto; Lo stesso che pertanto; Ama il prossimo come te stesso ; Linea congiungente grandezze geofisiche di stesso valore; L elemento dal quale fuoriesce l aria del condizionatore; elemento geometrico; elemento per pile elettriche; Un elemento espressivo tipico di un autore; I fratelli che hanno diretto La ballata di Buster Scruggs; Grossi animali che hanno uno o due corni; Le hanno maghe e fate; L insieme di quelli che hanno circa la stessa età; In modo diverso dal consueto; Un incontro di vocali diverso dal dittongo; È diverso dal beccheggio; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Verifica d un peso ; Che sono in forte sovrappeso ; È sospeso nell altalena; Il peso dell imballo; Ha numero atomico ; Ha numero atomico 2; Quello atomico ... non è commestibile; Un dispositivo atomico ; Cerca nelle Definizioni