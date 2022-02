Fazioso per partito preso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fazioso per partito preso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SETTARIO

Significato/Curiosita : Fazioso per partito preso

Il partito comunista internazionalista (pcint) è un partito politico italiano fondato nel 1943, rendendolo di fatto il più vecchio tra i partiti comunisti...

Chiese dell'avventismo, oppure dai mormoni nati come una comunità, di tipo settario, non sempre in buoni rapporti con la realtà circostante, che si riuniva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

