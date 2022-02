Fanno diminuire la pena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno diminuire la pena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Significato/Curiosita : Fanno diminuire la pena

Non essenziale per la configurazione del reato e del quale il giudice può tener conto per diminuire la pena o per irrogare una pena di specie meno grave...

Penale italiano stabiliscono un elenco di attenuanti comuni e la possibilità per i giudici di determinare attenuanti generiche al di fuori dell'elenco. per...

