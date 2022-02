Era la trappola per la mattanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era la trappola per la mattanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TONNARA

Significato/Curiosita : Era la trappola per la mattanza

Usate per la pesca del tonno rosso; con lo stesso nome si indica in italia, per estensione, il luogo in cui la si usa nella pratica con la mattanza. la mattanza...

Di scopello tonnara magazinazzi ad alcamo marina tonnara di vendicari tonnara di marzamemi tonnara di formica tonnara di bonagia tonnara di trapani palazzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

