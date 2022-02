Elettrodomestico in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elettrodomestico in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TOSTAPANE

Significato/Curiosita : Elettrodomestico in cucina

Con il termine cucina si intende un elettrodomestico spesso a installazione libera, utilizzato per cucinare. si tratta di un combinato, che unisce un...

Inventò il primo tostapane elettrico funzionante, prodotto poi dal 1909 dalla general electric. nel 1919 charles strite brevettò il tostapane automatico. l'inventore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

