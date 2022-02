L effettua il tennista sotto rete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L effettua il tennista sotto rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOLEE

Significato/Curiosita : L effettua il tennista sotto rete

Mentre il tennista che effettua il colpo rincorre la pallina verso il fondo del campo, ha tutto il tempo di salire a rete e concludere facilmente il punto...

Anche la cosiddetta demi-volee, ovvero una volee smorzata o no, dopo aver fatto toccare terra alla palla. entrambi i colpi di volée, così come lo smash, sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con effettua; tennista; sotto; rete; effettua re un deposito sul conto corrente; Lo effettua la motrice; Codice per effettua re bonifici; Un indagine medica effettua ta su un gruppo di persone; Famoso tennista serbo; L ex tennista Wilander; Il nome del tennista Federer; Il colpo senza rimbalzo del tennista ; Lo è spesso un sotto scala; Un sotto prodotto della macinazione; Sopra e sotto in provincia di Bergamo; Che sono prive di vivacità, assolutamente sotto tono; Pieni di prete se; La Marilyn interprete di Niagara; Possono essere segrete o spaziali; Metà rete ; Cerca nelle Definizioni