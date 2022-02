Dirottato come un tram che cambia percorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dirottato come un tram che cambia percorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DEVIATO

Significato/Curiosita : Dirottato come un tram che cambia percorso

Metropolitana negli anni ‘60 i tram lasciarono la linea di forza duomo - loreto e per alcuni anni furono dirottati su un percorso parallelo partendo da porta...

Applicazione rispetto ad una certa violazione. una persona considerata deviata sarà etichettata come tale, di conseguenza tramite la mancata accettazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con dirottato; come; tram; cambia; percorso; dirottato come un bus; dirottato ... come un tram che cambia percorso; Amoreggiare come colombi; Strascichi delle come te; Puri come gli amori platonici; Bieco... come un tipaccio; Il tram ezzo nasale; Nascondiglio in cui si tram a; S intreccia con la tram a; Discende dal tram ; cambia no pera in pecora; cambia no sotto in sette; L utile del cambia valute; Costringe a non cambia re corsia; Identifica l arrivo di un percorso di gara; Fine di percorso ; percorso di ubriaco; Si rileva a metà percorso nelle gare di sci; Cerca nelle Definizioni