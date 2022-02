Digiuno a scopo curativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Digiuno a scopo curativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DIETA

Significato/Curiosita : Digiuno a scopo curativo

Ringiovanisce, milano, mondadori, 2018. isbn 978-88-04-68355-1. il potere curativo del digiuno. la pratica che rigenera corpo e mente, con michael morelli, milano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dieta (disambigua). la dieta, parola derivata dal termine latino diaeta, derivato a sua volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con digiuno; scopo; curativo; Magri per il lungo digiuno ; digiuno prolungato; L ha vuota chi è a digiuno ; Lo è chi digiuno ; Priva di scopo , inutile; Programmati in anticipo in vista di uno scopo ; Idoneo allo scopo ; Va le 10 a scopa e scopo ne; Importante gruppo assicurativo fondato a Trieste; Vecchio ente assicurativo ; Gruppo assicurativo che ha nel logo un leone alato; Un ramo assicurativo ;