Detto proverbiale: __ canta e villan dorme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto proverbiale: __ canta e villan dorme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARTA

Significato/Curiosita : Detto proverbiale: __ canta e villan dorme

Carta canta i documenti parlano chiaro, ciò che è scritto non si può smentire. parte del proverbio tradizionale "carta canta, e villan dorme." casa e chiesa...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

