È detto anche ping-pong - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È detto anche ping-pong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : TENNIS DA TAVOLO

Significato/Curiosita : E detto anche ping-pong

Disambiguazione – "ping pong" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ping pong (disambigua). il tennis tavolo (anche tennis da tavolo o...

Altri significati, vedi ping pong (disambigua). il tennis tavolo (anche tennis da tavolo o tennis da tavola), più popolarmente conosciuto come ping pong, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

