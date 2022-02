Costringe a non cambiare corsia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe a non cambiare corsia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : DIVIETO DI SORPASSO

Significato/Curiosita : Costringe a non cambiare corsia

Box di solito sono costituiti da una corsia che corre parallela al rettilineo di partenza/arrivo ed è collegata a ciascuna estremità alla pista principale...

Limitazione di velocità divieto di segnalazioni acustiche fine del divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli fine del divieto di sorpasso fra gli autotreni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con costringe; cambiare; corsia; costringe a rifare i calcoli; costringe re una persona a vivere in un luogo appartato; costringe chi vuol dimagrire a bere molto; costringe a molte rinunce | Venerdì 26 novembre 2021; Ricambiare di pari affetto; cambiare l aspetto con il... cerone; Spingono a cambiare auto; Guidando si preme prima di cambiare marcia; Cambiano i cori in corsia ; La corsia di sorpasso; Non cambia mai corsia ; Rilievi di cemento che delimitano la corsia preferenziale; Cerca nelle Definizioni