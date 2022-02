Costituiscono un pericolo per i subacquei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituiscono un pericolo per i subacquei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SQUALI

Significato/Curiosita : Costituiscono un pericolo per i subacquei

Comando raggruppamento subacquei e incursori "teseo tesei", comunemente ed internazionalmente conosciuto con l’acronimo di comsubin, è un reparto d'elite della...

Specie di squalo sopravvivevano alla cattività in acquari pubblici per un anno o più: squali nutrice, squali leopardo, squali limone e squali gatto. tutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

