Il Corpo curante dell Esercito - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SANITÀ

Significato/Curiosita : Il corpo curante dell esercito

Parte mutuato da quello vigente per l'esercito, il cui regolamento di disciplina militare viene esteso al corpo con il regio decreto 11 luglio 1907, n. 566;...

L'organizzazione mondiale della sanità (oms; in inglese world health organization, who) è un istituto specializzato dell'onu per la salute, fondata il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

